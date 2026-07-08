كواليس قرار ترامب بضرب إيران.. كيف وأين حسم؟
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08 July 2026
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1 hr ago
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source: Skynews
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أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذ الضربات العسكرية الجديدة على إيران أثناء وجوده في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس".
وبحسب الموقع، وافق ترامب على خطة الضربة وأعطى الضوء الأخضر لتنفيذها من أنقرة، في أعقاب هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز ونسبتها واشنطن إلى إيران.
وعقد ترامب اجتماعا في العاصمة التركية ضم وزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركةالجنرال دان كين ومسؤولين أميركيين آخرين.
وجاء قرار الضربة بينما كان ترامب يشارك في قمة للناتو خيمت عليها خلافات حادة بين واشنطن وعدد من حلفائها الأوروبيين بشأن الحرب على إيران، إذ انتقد الرئيس الأميركي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لعدم تقديم ما اعتبره دعما كافيا لبلاده.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن الضربات التي نفذها الجيش الأميركي كانت أكبر بأربعة إلى خمسة أضعاف من حيث النطاق والقوة مقارنة بالغارات السابقة التي وقعت قبل نحو عشرة أيام.
وشملت الأهداف أنظمة دفاع جوي إيرانية، ومنظومات للمراقبة الساحلية، وصواريخ أرض-جو، ومواقع لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى مواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة ومنشآت في الموانئ.
وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، وهدفت إلى فرض "تكاليف باهظة" على طهران بسبب استهداف الملاحة التجارية.
وتزامنت الغارات مع سماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، في تصعيد جديد يهدد التهدئة الهشة بين واشنطن وطهران.
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- الولايات المتحدة تتحمّل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار
- جميع القواعد الأميركية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لمسيّراتنا
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