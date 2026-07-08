Tayyar Article
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 85 موقعا عسكريا أميركيا في البحرين والكويت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار
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08 July 2026
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23 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
07 :17
أكسيوس: ضربات أميركا على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقتها تتمة
-
07 :14
كواليس قرار ترامب بضرب إيران.. كيف وأين حسم؟ (Skynews) تتمة
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07 :14
"رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض: الرئيس عون تلقّى دعوة لزيارة الولايات المتحدة في 21 تموز
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07 :09
لبنان رفض اقتراحاً إسرائيلياً من هذا النوع... (الجمهورية) تتمة
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07 :08
بلومبرغ: النفط الإيراني محمّل على متن سفن في الخليج ويمتد عبر المياه الآسيوية
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أكسيوس: ضربات أميركا على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقتها
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كواليس قرار ترامب بضرب إيران.. كيف وأين حسم؟
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