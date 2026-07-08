Tayyar Article
الجيش الأميركي: القوات الأميركية تنهي جولة جديدة من الضربات ضد إيران
-
08 July 2026
-
24 mins ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
-
Just in
-
05 :47
جنبلاط: اتفاق الإطار أحاديّ أملتهُ إسرائيل على فريق لبناني في الداخل والخارج يتمتّع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية... (النهار)
-
05 :38
هل يفعلها عون ويرفض جلسة روما؟ (الأخبار) تتمة
-
05 :06
أكسيوس: ضربات أميركا على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقتها (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :02
مسؤول في البيت الأبيض لرويترز: وجهنا دعوة إلى الرئيس اللبناني لزيارة أميركا في 21 تموز- يوليو (سكاي نيوز عربية)
-
04 :55
واشنطن تشن «ضربات قوية» على إيران... وطهران للرد بشكل «حاسم» (الشرق الأوسط) تتمة
-
23 :59
جيش العدو الإسرائيلي: ستُجرى مناورة عسكرية صباح غد في مرتفعات الجولان، وكجزء من التمرين، ستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات، وسيتم سماع أصوات الانفجارات في المنطقة.
-
-
Other stories
-
-
-
ترمب يبني مهبط مروحيات في البيت الأبيض
-
أكسيوس: ضربات أميركا على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقتها
-
واشنطن تشن «ضربات قوية» على إيران... وطهران للرد بشكل «حاسم»
-
نتنياهو يحذر!
-
ترامب يصل قمة الناتو "غاضبا"
-
رئيس وزراء في ورطة بسبب فنانة... ما القصّة؟
-
زلزال فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3342 قتيلا
-
ترمب يجدد خلافه مع ميلوني ويلمح إلى أنها «تطارده»
-
صحيفة: توقعات بأن يبلغ ترامب تركيا استعداده لإعادتها لبرنامج مقاتلات إف-35
-
15 قتيلاً و 9 مفقودين إثر أمطار غزيرة وفيضانات في الصين
-
أجهزة الإطفاء في جنوب أوروبا تكافح حرائق بدأ موسمها مبكراً
-
عراقجي للأميركيين: احترموا توقيعكم!
-
تقرير أميركي يكشف ما يخطط له ترامب
-
ترامب يتحدث عن "نهاية قريبة"
-
احتمالات تصعيدية خطيرة..
-
تجربة صاروخ صيني من غواصة نووية تثير "قلقا بالغا" في واشنطن
-
إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز
-
ترامب يكشف تدخله في قرار طرد بالوغون خلال كأس العالم 2026
-
إعصار «شديد الخطورة» يقترب من الجزر الأميركية في المحيط الهادئ
-
رودريغيز: فنزويلا لن تشهد «اضطرابات اجتماعية» بعد الزلزالين
-
-
Just in
-
05 :47
جنبلاط: اتفاق الإطار أحاديّ أملتهُ إسرائيل على فريق لبناني في الداخل والخارج يتمتّع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية... (النهار)
-
05 :38
هل يفعلها عون ويرفض جلسة روما؟ (الأخبار) تتمة
-
05 :06
أكسيوس: ضربات أميركا على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقتها (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :02
مسؤول في البيت الأبيض لرويترز: وجهنا دعوة إلى الرئيس اللبناني لزيارة أميركا في 21 تموز- يوليو (سكاي نيوز عربية)
-
04 :55
واشنطن تشن «ضربات قوية» على إيران... وطهران للرد بشكل «حاسم» (الشرق الأوسط) تتمة
-
23 :59
جيش العدو الإسرائيلي: ستُجرى مناورة عسكرية صباح غد في مرتفعات الجولان، وكجزء من التمرين، ستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات، وسيتم سماع أصوات الانفجارات في المنطقة.
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هل يفعلها عون ويرفض جلسة روما؟
-
-
-
08 July 2026
-
أكسيوس: ضربات أميركا على إيران أقوى 5 أضعاف من سابقتها
-
-
-
08 July 2026
-
واشنطن تشن «ضربات قوية» على إيران... وطهران للرد بشكل «حاسم»
-
-
-
08 July 2026
-
5 مشروبات صحية تغنيك عن القهوة.. وتمنحك نشاطا وطاقة
-
-
08 July 2026
-
الإسترليني يقفز إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار
-
-
08 July 2026
-
الأحمر أم الأصفر أم الأخضر... أي أنواع التفاح أكثر فائدة صحياً؟
-
-
08 July 2026
-
النفط يرتفع وسط توتر بين أمريكا وإيران
-
-
08 July 2026
-
محاولة قتل نائب لبناني.. صدور القرار الظني!
-
-
-
07 July 2026
-
نتنياهو يحذر!
-
-
-
07 July 2026
-
شو الوضع؟ اتفاق - الإطار بين استمرار الإعتداءات وجولة المفاوضات الجديدة في روما!
-
-
-
07 July 2026