شن الجيش الأميركي موجة جديدة من الهجمات ‌على إيران، اليوم الأربعاء، وألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح لطهران ببيع النفط بعد تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، ما زاد الضغط على وقف إطلاق نار هش بالفعل.وبعد يوم ​شهد خروج حشود ضخمة في مدينة قم لتشييع جثمان الزعيم الإيراني الراحل علي خامنئي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها بدأت سلسلة من الهجمات تهدف إلى تكبيد إيران تكلفة باهظة. وقالت القيادة المركزية على منصة «إكس» إن «العدوان الذي أظهرته إيران كان غير مبرر وخطيرا ويمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار».وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات في مدينة سيريك الساحلية جنوب إيران إلى جانب جزيرة قشم وبندر عباس، لكنها لم تقدم أي تفاصيل عن سبب الانفجارات ‌أو ما إذا ‌كانت أسفرت عن سقوط خسائر بشرية أو ​وقوع أضرار.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران سترد بشكل «حاسم» على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضدّ أهداف في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين.