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Tayyar Article

مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي: من الواضح تماما أن الولايات المتحدة ستقود المفاوضات إلى الفشل

  • 07 July 2026
  • 36 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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