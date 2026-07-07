حذر رئيس وزراء العدو الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​ في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، من أن "بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" لتركيا من شأنه "نسف توازن القوى في الشرق الأوسط".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعيد قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان إن "واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات من هذا الطراز".

وكانت واشنطن أقصت أنقرة من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي.

وقال نتنياهو: " إن أي صفقة مماثلة "من شأنها نسف توازن القوى في الشرق الأوسط، لأن تركيا، باعتقادي، لديها طموحات عدوانية".

واشار الى انه "على الرغم من وجود خلافات بيني وبين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشأن إيران، فإننا نتفق في وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخاصة بالجمهورية الإسلامية".

واعتبر نتنياهو أن "من السابق لأوانه التكهن بما سيحدث بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقا موقتا"، وقال:"اعتقد ان الرئيس ترامب قادر على وقف البرنامج النووي الإيراني، لكننا نتفق في الأمور الكبرى، ونختلف أحيانا، لكننا حلفاء بحق".