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مارين لوبان زعيمة أقصى اليمين في فرنسا: سأخوض انتخابات الرئاسة عام 2027 دون سوار إلكتروني
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07 July 2026
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51 mins ago
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source: tayyar.org
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وزارة الخارجية السعودية تندد بالهجوم على ناقلة النفط السعودية وتدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها
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Just in
-
22 :14
الرئيس الإيراني: نؤكد الحفاظ على الاستقرار الدائم ولن نقبل أي إخلال بالوعود أو انحراف عن مذكرة التفاهم
-
22 :02
مسؤول أميركي: وزارة الخزانة تلغي الترخيص العام الذي كان يجيز بيع النفط الإيراني
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22 :00
محاولة قتل نائب لبناني.. صدور القرار الظني! تتمة
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21 :48
نتنياهو يحذر! تتمة
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21 :37
وزير الخارجية الإيراني: نتابع بشكل دؤوب إنهاء عدوان الكيان الصهيوني على لبنان واحتلاله
-
21 :36
وزارة الخارجية السعودية تندد بالهجوم على ناقلة النفط السعودية وتدعو إيران إلى التوقف الفوري عن أي ممارسات تهدد الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة وتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وتداعياتها
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