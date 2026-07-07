Tayyar Article
مسؤول تركي للجزيرة: ترمب أعرب لأردوغان عن رغبته في تزويد تركيا بمقاتلات إف ٣٥ ونحن مستعدون لتقديم ضمانات أمنية
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07 July 2026
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5 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
20 :38
الخارجية القطرية تستدعي نائب سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة "الركيات"
-
20 :21
نتنياهو: بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" لتركيا من شأنه "نسف توازن القوى" في الشرق الأوسط
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20 :16
وزير الخارجية الكوبي: الحرب الأمريكية على كوبا أصبحت أكثر قسوة ووحشية خلال الأشهر الـ7 الماضية
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