رئيس وزراء في ورطة بسبب فنانة... ما القصّة؟
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07 July 2026
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13 mins ago
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source: tayyar.org
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قدم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اعتذارًا رسميًا بعد موجة انتقادات واسعة أثارتها تصريحاته خلال إطلالته في برنامج بودكاست "Bush Deep"، بعدما قال إنّه لو لم يكن متزوّجاً، فإنّه كان سيُواعد الفنانة كايلي مينوغ.
وطُلب من رئيس الوزراء الأسترالي الاختيار بين عدد من الشخصيات الشهيرة، من بينهم كايلي مينوغ ونيكول كيدمان وروندا بيرشمور، في سؤال افتراضي يتعلق بمن قد يواعدها أو يتزوجها أو يقيم معها علاقة.
ورغم تأكيده في البداية أنه متزوج حديثًا، وأشار إلى أن زواجه لم يمضِ عليه سوى ستة أشهر، أصرّت مقدمة البرنامج على حصولها على إجابة مباشرة، ليختار في النهاية كايلي مينوغ، قائلًا: كل ما سبق، إنها رائعة.
وفي هذا السياق، اعتبرت وزيرة الاتصالات والسلامة الرقمية في حكومة الظل سارة هندرسون، أن ما صدر عنه "لا يعكس احترامًا للنساء"، ويضعف صورة منصب رئيس الوزراء، إلى جانب كونه محرجًا للأستراليين على حدّ وصفها.
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