قال وزير ​الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إن "المحادثات الرامية الى التوصل ​إلى اتفاق نهائي بين طهران ‌وواشنطن، لن تبدأ إذا استمرت ‌التهديدات ‌الأميركية".وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "لن تبدأ ‌المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. احترموا توقيعكم".