عراقجي للأميركيين: احترموا توقيعكم!
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07 July 2026
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10 mins ago
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source: tayyar.org
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إن "المحادثات الرامية الى التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأميركية".
وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. احترموا توقيعكم".
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