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تقرير أميركي يكشف ما يخطط له ترامب

  • 07 July 2026
  • 12 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: Skynews

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