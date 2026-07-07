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إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

  • 07 July 2026
  • 24 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: الشرق الأوسط

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