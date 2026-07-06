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رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف: الفاجعة المؤلمة بفقدان قائدنا الشهيد تحوّلت إلى ملحمة ووعي وأَضْفُت زخمًا مضاعفًا لمَسيرة التوجّه نحو النصر الحتمي
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06 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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23 :14
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Just in
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23 :14
مراسل الجديد: قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حولا قضاء مرجعين ترافق مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت بعض الاحياء فيها
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22 :59
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رداً على ترامب: خاطبوا الشعب الإيراني باحترام وإلا سنرد بلغة أخرى
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22 :18
فنزويلا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3535
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21 :56
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: لا نعتزم بناء مواقع دائمة في عمق المنطقة الأمنية في لبنان
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21 :36
بالصورة: الموت يفجع مؤثرة لبنانية شهيرة! تتمة
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21 :17
السيد: " ماذا تغيّر بعد الإستسلام؟!" تتمة
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