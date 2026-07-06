weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

"فايننشال تايمز": ما بين 12 و15 مليون شخص حضروا مراسم جنازة خامنئي حتى الآن ما يجعلها أكبر جنازة في التاريخ الحديث

  • 06 July 2026
  • 56 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in