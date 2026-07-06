"قطعان تكتيكية".. لماذا أدخلت إسرائيل 140 بقرة إلى سوريا؟
-
06 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: Skynews
-
في خطوة غير مألوفة، لجأت إسرائيل إلى استخدام قطيع من الأبقار كوسيلة لتعزيز وجودها الأمني على الحدود مع سوريا، في منطقة تقع خلف السياج الفاصل في الجولان، وتقول إن هذه الخطوة غيّرت الواقع الميداني.
وبحسب تقرير نشره موقع يديعوت أحرونوت، يضم القطيع نحو 140 بقرة ترعى في مساحة تقارب 10 آلاف دونم قرب نهر الرقاد، داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل تقع إلى الشرق من السياج الحدودي، في ما تصفه تل أبيب بأنه حضور مدني وزراعي دائم يخدم أهدافًا أمنية.
ويعود القطيع إلى يوئيل زيلبرمان، مؤسس منظمة "هشومير هحداش"، الذي قال إن المشروع نُفذ قبل نحو ستة أشهر بسرية، بالتنسيق مع قيادة لواء الجولان في الجيش الإسرائيلي، في إطار تغيير وصفه بأنه جزء من العقيدة الدفاعية الإسرائيلية بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وأوضح زيلبرمان أن السياج الحدودي الذي أُقيم قبل نحو عقد بُني غرب خط وقف إطلاق النار لأسباب طبوغرافية وعملياتية، ما ترك جيبًا واسعًا تحت السيطرة الإسرائيلية خلف السياج.
وأضاف أن هذه المنطقة كانت، حتى نهاية عام 2025، شبه خالية من الوجود الإسرائيلي المدني، بينما كان الرعاة السوريون ومواشيهم يدخلون إليها باستمرار ويقتربون من مواقع الجيش، الأمر الذي كان يؤدي إلى إنذارات أمنية متكررة.
وبحسب مسؤولين في فرقة الجولان، لم يكن وجود الرعاة السوريين يُنظر إليه على أنه مجرد نشاط مدني، بل اعتُبر أيضًا وسيلة محتملة للاستطلاع، وجمع المعلومات، وربما تهريب الأسلحة، وهو ما دفع الجيش إلى البحث عن وسيلة تفرض وجودًا دائمًا في المنطقة.
ونقل التقرير عن ضابط إسرائيلي كبير في المنطقة قوله إن المشروع حقق أهدافه الأمنية، مشيرًا إلى أنه منذ إدخال القطيع وإقامة أسوار خاصة بالمواشي، لم تُسجل حالات دخول لرعاة سوريين إلى المنطقة، كما تراجعت المخاوف من زرع عبوات ناسفة بمحاذاة السياج، معتبرا أن الوجود الزراعي بات يشكل "مصلحة أمنية ووطنية لإسرائيل".
وبحسب شهادات المزارعين، فإن الأهالي حذروا منذ آذار الماضي من أن السياج الجديد الذي أقامته القوات الإسرائيلية حول أجزاء واسعة من المراعي أدى إلى احتجاز المواشي التي تدخل المنطقة بشكل طبيعي أثناء الرعي.
وأكدوا أن الأغنام كانت تعبر أحياناً إلى داخل المنطقة المسيجة، ليمنع أصحابها لاحقاً من استعادتها، فيما تختفي أعداد منها في ظروف يصفها الأهالي بأنها عمليات "استيلاء ممنهجة".
-
Just in
-
12 :43
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الفيفا تجاوزت الخط الأحمر في قرارها المتعلق بإلغاء طرد اللاعب الأميركي بالوغون
-
12 :36
كارثة كادت تحصل في منطقة الحمرا... تتمة
-
12 :31
مسيّرة إسرائيلية نفّذت غارة استهدفت سيارة على طريق دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا
-
12 :27
مريم مفقودة! تتمة
-
11 :54
مطلوب لحالة طارئة دم فئة +A لمريض في مستشفى رزق LAU للاتصال: 76448730
-
11 :53
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيّض السودانية
-
-
Other stories
-
-
-
من الساعات إلى العطور والأحذية... كيف بنى ترمب مصادر دخل بمليارات الدولارات؟
-
أوروبا وإسرائيل: هل انتهى الاستثناء التاريخي؟
-
بطاقة ترامب أقوى من بطاقة الفيفا الحمراء... اتصال واحد غيّر القرار!
-
خرج لجمع القمامة فعاد بحقيبة مليئة بالذهب والمال
-
4 أهداف تقف وراء استعجال نتنياهو لقاء ترامب
-
كارثة فنزويلا تتفاقم.. أكثر من 3 آلاف قتيل و50 ألف مفقود
-
تشييع الخامنئي في جنازةٍ مليونية
-
EXCLUSIVE
كواليس - خدعة أميركية – إسرائيلية جديدة!.. تقديرات أمنية ودبلوماسية: الحرب لم تنتهِ
-
ترامب: سألقي خطابي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة مهما كانت الظروف
-
EXCLUSIVE
خاص - لجنة كليرفيلد: واشنطن نحو إدارة تنفيذية بمقاربة تدريجية!
-
العلاقة الأميركية الإسرائيلية.. إعادة هندسة تجري في الظل
-
الكرملين: ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا
-
في الذكرى 250 للاستقلال... ترامب: لن نسمح بسقوط أميركا!
-
بوتين لترامب: كييف وأوروبا تراهنان على إطالة أمد الصراع وتلجآن لإرهاب المدنيين دون أي وازع
-
85 دقيقة بين ترامب وبوتين.. ماذا جرى في المكالمة؟
-
إيران تحذّر فرنسا وبريطانيا من التحرّك عسكرياً في مضيق هرمز
-
ورقة 100 دولار تحمل توقيعه!
-
ترامب في الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة: هناك "هجوم على هويتنا"
-
قاليباف رداً على واشنطن: أحرار بأموالنا واحتفظوا بنصائحكم
-
استمرار تقاطر الوفود الى مصلّى طهران عشية بدء تشييع خامنئي
-
-
Just in
-
12 :43
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الفيفا تجاوزت الخط الأحمر في قرارها المتعلق بإلغاء طرد اللاعب الأميركي بالوغون
-
12 :36
كارثة كادت تحصل في منطقة الحمرا... تتمة
-
12 :31
مسيّرة إسرائيلية نفّذت غارة استهدفت سيارة على طريق دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا
-
12 :27
مريم مفقودة! تتمة
-
11 :54
مطلوب لحالة طارئة دم فئة +A لمريض في مستشفى رزق LAU للاتصال: 76448730
-
11 :53
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيّض السودانية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الجيش الصيني يجري اختباراً لصاروخ «استراتيجي» في المحيط الهادئ
-
-
-
06 July 2026
-
كارثة كادت تحصل في منطقة الحمرا...
-
-
-
06 July 2026
-
مسيّرة إسرائيلية نفّذت غارة استهدفت سيارة على طريق دار المعلمين والمعلمات في النبطية الفوقا
-
-
-
06 July 2026
-
مريم مفقودة!
-
-
-
06 July 2026
-
أكاديميون إسرائيليون في عريضة: أنقذوا حياة الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية
-
-
06 July 2026
-
تحسن موسم الأمطار وتراجع عوائد الخزانة الأميركية يعززان سوق السندات في الهند
-
-
06 July 2026
-
إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بطلقات نارية في نيويورك
-
-
-
06 July 2026
-
بين الخصوصية والاحتيال.. الوجه الآخر لميزة أسماء المستخدمين في واتساب
-
-
06 July 2026
-
مصدر: ترامب اتصل بإنفانتينو رئيس الفيفا لمراجعة طرد بالوجون
-
-
06 July 2026
-
نقابة الفنانين الأردنيين تحسم ااجدل حول قرار شطب الفنانين... هذا ما قاله
-
-
06 July 2026