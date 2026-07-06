أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالًا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، طالب خلاله بمراجعة البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون خلال مواجهة البوسنة والهرسك.وبعد أيام من الاتصال، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق بالوغون، ليصبح متاحًا للمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في قرار رحب به ترامب، معتبرًا أنه يصحح "ظلمًا كبيرًا".وأكدت "لجنة الانضباط"، في بيان، أن لجنة الانضباط قررت، بموجب المادة 27 من قانون الانضباط، تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بحق لاعب منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، وذلك لفترة اختبار تمتد عامًا واحدًا.وأوضح البيان أنه في حال ارتكب بالوغون مخالفة أخرى من النوع نفسه وبالدرجة ذاتها من الخطورة خلال فترة الاختبار، فسيُلغى تعليق الإيقاف وتُنفذ العقوبة، من دون المساس بأي عقوبات إضافية قد تُفرض على المخالفة الجديدة.وكان بالوغون قد سجل هدفه الثالث في بطولة كأس العالم خلال فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0، قبل أن يتعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة في الشوط الثاني، بعدما غرس حذاءه في كاحل لاعب البوسنة طارق محرموفيتش، ما أجبر المنتخب الأميركي على إكمال المباراة بعشرة لاعبين.