Tayyar Article
القناة 13: نتنياهو يعقد حاليا مشاورات أمنية بشأن الانسحاب من بعض النقاط في جنوب لبنان
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05 July 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
21 :13
تفجير إسرائيلي كبير في بلدة كفرتبنيت
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20 :39
هيئة البث الاسرائيلية:
- من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن نهاية تموز
- نتنياهو سيسعى خلال لقائه ترامب للتأثير على الاتفاق بين أميركا وإيران
- الجيش ينتظر تأكيدا من لبنان وسنتكوم بشأن الجاهزية للمرحلة التجريبية
- الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من منطقتي المرحلة التجريبية في جنوب لبنان وإسرائيل تنتظر جهوزية الجيش اللبناني لاستلام المنطقتين
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20 :19
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