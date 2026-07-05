تشييع الخامنئي في جنازةٍ مليونية
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05 July 2026
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58 mins ago
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source: tayyar.org
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أدّى ملايين المشيّعين، الأحد، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد المرشد الأعلى علي خامنئي، وجثامين الشهداء من أفراد أسرته، في مصلى الإمام الخميني في طهران.
وتهافت الملايين من شتّى المناطق والمحافظات نحو المصلّى في العاصمة الإيرانية، منذ ساعات الفجر الأولى، فيما بقيت حشود كبيرة داخل المصلّى وفي محيطه منذ يوم السبت حيث كانت قد حضرت لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الخامنئي.
وشارك في أداء الصلاة، التي أمّها الشيخ جعفر سبحاني، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وسائر المسؤولين والعاملين في الجمهورية الإسلامية على اختلاف رتبهم، إلى جانب حضور أبناء الشهيد.
وعُزف النشيد الوطني، وأُقيمت مراسم التكريم العسكري للجثمان، قبل دقائق من صلاة الجنازة .
وكثّف المشيّعون من إطلاق الهتافات المطالبة بالانتقام لدم الخامنئي، وحملوا الرايات واللافتات الحمراء للدلالة على طلب الثأر والمظلومية.
إلقاء نظرة الوداع في مصلّى الإمام الخميني
ووُضع السبت، جثمان الشهيد، إلى جانب جثامين أفراد من أسرته استشهدوا معه، في ساحة مصلّى الإمام الخميني، لإلقاء النظرة الأخيرة عليهم، وتمهيداً لأداء صلاة الجنازة في اليوم التالي.
واحتشد ملايين الإيرانيين ومشاركون من أكثر من 100 دولة في ساحة المسجد ومحيطه، منذ ساعات الفجر الأولى، وردّدوا النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية، رافعين الرايات المؤيدة للثورة.
وتستمر مراسم التشييع على مدار 6 أيام متواصلة تشمل مناطق مختلفة في إيران ومحطات في العراق، وتقديرات باستقطاب ما بين 15 و20 مليون مشيّع، ما يجعلها أكبر جنازة رسمية في تاريخ البلاد.
وبحسب الخريطة الزمنية الرسمية، فإنه بعد انتهاء مراسم الوداع في العاصمة طهران، سيُنقل الجثمان إلى مدينة قم، ثم إلى مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة في العراق، قبل أن يُعاد إلى مسقط رأسه ليُوارى في الثرى في التاسع من تموز/يوليو الجاري في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد، شمال شرقي إيران.
وفود وشخصيات رسمية دولية حضرت إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع
وتوافدت الوفود والشخصيات الرسمية والدينية والحشود والهيئات من إيران ومختلف الدول، لتأدية واجب العزاء والتحية والمشاركة في المراسم في مصلّى الإمام الخميني بطهران.
وحضر كبار المسؤولين والوفود الرسمية الإيرانية لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الشهيد السيد علي خامنئي، فضلاً عن حضور عائلة مؤسس الجمهورية الإسلامية، الإمام الخميني.
وحضر إلى طهران وفد روسي رفيع، إلى جانب وفود من دول الخليج العربية، وبمشاركة واسعة للدول العربية والإسلامية من حول العالم.
وقال مراسل الميادين إنّ "أكبر الوفود المشاركة في مراسم تشييع المرشد الشهيد علي خامنئي في مصلّى طهران هي من العراق ولبنان وباكستان".
وأعلنت باكستان مشاركة رئيس وزرائها شهباز شريف، كما أكّدت كلّ من الصين وأفغانستان وجيران إيران في منطقة القوقاز إرسال وفود رسمية تمثّلها.
وتوجّه الرئيس العراقي نزار آميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي كذلك إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع المهيب.
وعلى صعيد حركات المقاومة والقوى السياسية في المنطقة، حضر وفدان من حزب الله وحركة أمل من لبنان، ووفد من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي من فلسطين المحتلة، إلى جانب ممثلين عن حركتي "كتائب حزب الله" و"النجباء" العراقيتين.
واستشهد الخامنئي في مقرّ عمله في "بيت القيادة" أثناء أدائه مهامه، وذلك في إثر عدوان أميركي - إسرائيلي وقع في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الواقع في الـ 28 من شباط/فبراير الماضي.
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