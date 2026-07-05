Tayyar Article
بلومبرغ: المخاطر في مضيق هرمز ما زالت "كبيرة" ووسط المضيق لا يزال مزروعا بالألغام
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05 July 2026
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21 mins ago
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source: tayyar.org
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16 :49
مطلوب بشكل عاجل بلاكات دم من فئة A+ لشاب مريض في مستشفى رياق على الراغبين بالتبرع التواصل على الرقم: 71213100
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-
16 :49
مطلوب بشكل عاجل بلاكات دم من فئة A+ لشاب مريض في مستشفى رياق على الراغبين بالتبرع التواصل على الرقم: 71213100
-
16 :43
بالصورة: ظروف غامضة تحيط بوفاة التكتوكر " ملك "!(Al-Jadeed) تتمة
-
16 :20
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير خارجية فرنسا وبحثا تطورات المنطقة خاصة لبنان
-
16 :13
الوكالة الوطنية: تحليق إسرائيلي مسيّر في أجواء قرى وبلدات محيط مدينة صور
-
15 :58
"وول ستريت جورنال": إيران وروسيا وكوريا الشمالية استخدمت العملات المشفرة في معاملات بقيمة 100 مليار دولار خلال عام 2025 للالتفاف على العقوبات الغربية
-
15 :51
"القناة 12" الإسرائيلية عن نتنياهو: ما تردد عن طلب ترامب عدم التحرك ضد أنفاق حزب الله في لبنان مجرد أخبار كاذبة
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بالصورة: ظروف غامضة تحيط بوفاة التكتوكر " ملك "!
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05 July 2026
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Bassil a Al Jazeera: El acuerdo marco no es equilibrado ni garantiza el cese de las agresiones ni la retirada... La postura de Al-Sharaa de no intervenir en el Líbano es positiva y alentadora
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05 July 2026
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Bassil à Al-Jazeera : l'accord-cadre n'est pas équilibré et ne garantit ni la fin des agressions ni le retrait… La position de Al-Sharaa, consistant à ne pas intervenir au Liban est positive et encourageante.
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05 July 2026
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يونس يرفع الصوت: على وزارة الطاقة تقديم تفسير شفاف عن هذا الأمر!
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05 July 2026
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05 July 2026
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05 July 2026
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كواليس - مصادر معنية تكشف سبب إلغاء زيارة عرقجي الى لبنان
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05 July 2026
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Bassil to Al Jazeera: The Framework Agreement Is Unbalanced and Does Not Guarantee an End to Israeli Attacks or a Withdrawal… Al-Sharaa’s Position of Non-Interference in Lebanon Is Positive and Encouraging
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05 July 2026
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كواليس - لهذا السبب يرفض مرجع الاستقالة من الحكومة
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05 July 2026
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قبلان: المطلوب نشر الجيش على الحدود لا في "زواريب التجريب"
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05 July 2026