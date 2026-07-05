كواليس - خدعة أميركية – إسرائيلية جديدة!.. تقديرات أمنية ودبلوماسية: الحرب لم تنتهِ
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05 July 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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تشير تقديرات أمنية واستراتيجية لمسؤولين أمنيين وعسكريين ودبلوماسييين غربيين وشرقيين في لبنان إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على شراء الوقت عبر مذكرة إسلام أباد ومفاوضات سويسرا لتقطيع مباريات كأس العالم الذي يُقام في أميركا، وضبط أسواق الطاقة العالمية والتضخم في السوق الأميركي لتمرير الانتخابات الأميركية في الخريف المقبل، وإعادة انتشار وتموضع القوات والأساطيل الأمركية في المنطقة وإعداد العدة وجمع بنك أهداف جديد للتحضير لحرب جديدة على إيران، ويرجح التقدير أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخفيان خدعة استخبارية دبلوماسية تمهد لاستئناف الخيار العسكري مع إيران والحــزب في لبنان لصعوبة التوصل الى اتفاق كامل ونهائي أميركي – إيراني خلال مهلة الستين يوماً، ووفق التقدير فإن وقف إطلاق النار مجرد هدنة مع التوجه لتمديدها لشهرٍ واحد بعد نهاية مهلة الستين يوماً.
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