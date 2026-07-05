Tayyar Article
قاسم هاشم للotv: الرئيس بري لم يسع ابداً لتكوين جبهة سياسية معارضة لاتفاق الاطار والذهاب لتعميق اي شرخ داخلي لكن من حقه إجراء اتصالات والكل يقف عند رأيه
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05 July 2026
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41 mins ago
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source: tayyar.org
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