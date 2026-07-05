ترامب: سألقي خطابي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة مهما كانت الظروف
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05 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في واشنطن، "مهما كانت الظروف"، بعدما أدت الأحوال الجوية القاسية إلى إلغاء احتفالات وإجلاء آلاف الأشخاص موقتًا، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأفاد مسؤول في البيت الأبيض والجهة المنظمة للاحتفالات بأنه من المقرر أن يلقي ترامب خطابه في ساحة "ناشونال مول" عند الساعة الحادية عشرة ليلًا (03:00 ت غ الأحد)، على أن يعقب ذلك عرض للألعاب النارية.
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