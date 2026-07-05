خاص - لجنة كليرفيلد: واشنطن نحو إدارة تنفيذية بمقاربة تدريجية!
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05 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يرى دبلوماسي غربي أن اختيار الجنرال جوزف كليرفيلد لرئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية يعكس تحوّلاً في المقاربة الأميركية للملف اللبناني–الإسرائيلي، من إدارة سياسية للتفاهمات إلى مقاربة تنفيذية تعتمد آليات ميدانية واختبارات محلية في مناطق محددة. ويعتبر أن هذا التوجه يرسّخ دوراً أميركياً مباشراً في متابعة التفاصيل اليومية للتطبيق، بما يهدف إلى تثبيت مسار تدريجي نحو تهدئة مستدامة على الحدود الجنوبية، وتقليص احتمالات الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مفتوحة.
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- عن اسقاط الاتفاق: الظروف اليوم مغايرة عن حقبة 17 أيار ولا ننسى أن الجميع اتصل بي وبارك هذه الخطوات.
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