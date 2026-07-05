يرى دبلوماسي غربي أن اختيار الجنرال جوزف كليرفيلد لرئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية يعكس تحوّلاً في المقاربة الأميركية للملف اللبناني–الإسرائيلي، من إدارة سياسية للتفاهمات إلى مقاربة تنفيذية تعتمد آليات ميدانية واختبارات محلية في مناطق محددة. ويعتبر أن هذا التوجه يرسّخ دوراً أميركياً مباشراً في متابعة التفاصيل اليومية للتطبيق، بما يهدف إلى تثبيت مسار تدريجي نحو تهدئة مستدامة على الحدود الجنوبية، وتقليص احتمالات الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مفتوحة.