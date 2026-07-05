أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح بسقوطها أو تراجعها، وذلك في خطاب ألقاه أمام حشود في واشنطن لمناسبة الذكرى 250 لاستقلال البلاد، بعد تأخير فرضته عواصف رعدية شديدة أدت إلى إخلاء موقع الاحتفالات موقّتاً.استهلّ ترامب خطابه بالتأكيد أن سوء الأحوال الجوية لم يكن ليمنعه من الظهور أمام أنصاره، قائلا: "أريد أن أشكر الجميع لأنهم فعلوا الصواب. لقد رأوا البرق، وقلت إنه حتى لو اضطررنا للحديث أمام شخص واحد عند الرابعة صباحا، فسأكون هنا. لا يمكن ردعنا".وجاءت تصريحات ترامب بعدما اضطرت السلطات إلى إخلاء عشرات الآلاف من "ناشونال مول" بسبب اقتراب عواصف رعدية، قبل أن يعيد جهاز الخدمة السرية الأميركية إخضاع العائدين إلى الموقع لإجراءات التفتيش الأمني، ما تسبب في طوابير طويلة وصعوبات أمام كثيرين في العودة.وقال ترامب إنه يشعر بالأسف تجاه الذين غادروا ولم يتمكنوا من العودة، مضيفاً: "أنتم أشخاص مميزون جدا، ولدينا بلد مميز جداً".ورغم إقراره بأن التأخير كان "غير مريح"، سعى الرئيس الأميركي إلى تقديم العاصفة باعتبارها جزءاً من المشهد الاستثنائي للاحتفال، قائلاً: "هذه أمسية ستبقى في التاريخ. أعتقد أن هذا شيء مميز للغاية". وأضاف أن مشهد البرق جعل المناسبة، رغم ما سببه من إرباك، "أكبر" و"أكثر جمالا بطريقته الخاصة".وكان ترامب قد أكد قبل بدء الخطاب عزمه على المضي قدماً في الظهور مهما طال انتظار انحسار العاصفة، وكتب على منصته "تروث سوشال": "العواصف تجلب الحظ مهما كانت المناسبة. كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة بعض الشيء".