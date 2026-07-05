بوتين لترامب: كييف وأوروبا تراهنان على إطالة أمد الصراع وتلجآن لإرهاب المدنيين دون أي وازع
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05 July 2026
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1 hr ago
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source: روسيا اليوم
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روسيا اليوم: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصاله بنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن أوروبا وكييف تراهنان على إطالة أمد الصراع وتصعيده ولا تتورعان عن استخدام أساليب إرهابية ضد المدنيين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، خلال إيجاز صحفي أعقب مكالمة الرئيسسن بوتين وترامب.
وقال أوشاكوف إن الرئيس بوتين أشار خلال حديثه مع ترامب إلى أن "كييف ورعاتها الأوروبيين يراهنون على إطالة أمد الصراع بل وتصعيده، وعلى ممارسة الإرهاب ضد السكان المدنيين".
وكان أوشاكوف قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس ترامب استمرت أكثر من ساعة بمبادرة من الجانب الأمريكي بالتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين تطرقا بالتفصيل إلى موضوع التسوية الأوكرانية، خاصة في ضوء مشاركة ترامب المرتقبة في قمة حلف "الناتو" المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو. وفي هذا السياق، رسم الرئيس بوتين صورة مفصلة لترامب حول الوضع الفعلي على خط التماس القتالي في أوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية تتقدم بثقة، محررة بلدة تلو الأخرى، وأن كييف والاتحاد الأوروبي "ينطلقان من تصور خاطئ للوضع العام على خط الجبهة".
وأشار أوشاكوف إلى أن بوتين شدد على أن السيطرة على مدينة كونستانتينوفكا كانت مرحلة مهمة في تحرير كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدا أن الجيش الروسي سيسيطر على جميع المناطق المتبقية للقوات الأوكرانية في دونباس، "مهما تشبث بها نظام كييف".
من جانبه، جدد الرئيس ترامب تأكيد استعداده للمساعدة في إنهاء الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن، والبحث عن حلول سلمية للتغلب على الأزمة الأوكرانية، مشددا على أن إنهاء النزاع في أوكرانيا يشكل ضرورة ملحة لتحقيق إمكانات التعاون الاقتصادي الواسعة بين روسيا والولايات المتحدة.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح يوم الجمعة بأن الرئيس بوتين شدد على ضرورة إجراء تحليل دقيق لمشاركة جميع الأطراف المحرضة على العمليات القتالية في الصراع الأوكراني، مؤكدا أن هذا التحليل سيكون مطلوبا لاتخاذ قرارات مسؤولة.
ومن المرجح أن التحليل الذي أمر به بوتين قد يشمل تقييما للأدوار التي لعبتها كل من الولايات المتحدة وحلف "الناتو" والدول الأوروبية في دعم كييف، فضلا عن دور أوكرانيا نفسها، حيث يسعى الكرملين إلى وضع كل هذه العوامل ضمن حسابات ردود الفعل المحتملة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري.
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