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85 دقيقة بين ترامب وبوتين.. ماذا جرى في المكالمة؟

  • 05 July 2026
  • 16 mins ago
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  • source: سكاي نيوز عربية

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