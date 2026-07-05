85 دقيقة بين ترامب وبوتين.. ماذا جرى في المكالمة؟
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05 July 2026
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16 mins ago
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source: سكاي نيوز عربية
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سكاي نيوز عربية: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي دونالد ترامب، بحث خلاله الزعيمان الوضع في أوكرانيا وعددا من القضايا الدولية، قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن المحادثة استمرت ساعة و25 دقيقة، واصفا إياها بأنها "عملية وبنّاءة للغاية".
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن أوشاكوف قوله إن الرئيسين "تناولا بطبيعة الحال مسألة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصا مشاركة دونالد ترامب المرتقبة في قمة الناتو في تركيا يومي 7 و8 يوليو".
وأشار الكرملين إلى أن الزعيمين أكدا أهمية احترام التاريخ المشترك والتحالف بين موسكو وواشنطن خلال الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أوشاكوف أن الاتصال بدأ بتهنئة بوتين نظيره الأميركي والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
وقال: "بدأت المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم بين رئيسي الدولتين بتهنئة الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا لدونالد ترامب وللشعب الأميركي بأكمله بهذه المناسبة الهامة، مستذكرا مساهمة روسيا في تطوير الدولة الأميركية".
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