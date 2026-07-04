حذّر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، فرنسا وبريطانيا من أي تحرّك عسكري في مضيق هرمز، مشدداً على أن أمن المضيق يقع على عاتق الدول المشاطئة له.وقال آبادي، في منشور عبر «إكس»، تعليقاً على البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا، إن «مضيق هرمز ليس ساحةً للاستعراض العسكري من قبل القوى القادمة من خارج المنطقة»، مضيفاً أن «إيران، بوصفها قوةً مسؤولة وضامنةً لأمن هذا المضيق الاستراتيجي، تحذّر من أي تحرّك عسكري في هذا الممر المائي الحساس».وشدّد على أن «أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المشاطئة للمضيق»، مضيفاً أن «صنّاع الأزمات سيتحمّلون عواقب مغامراتهم، وهذا تحذير جاد».وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني عقب بيان مشترك لفرنسا وبريطانيا زعمتا فيه استعدادهما لتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة، إذا اقتضت الضرورة، لضمان سلامة الملاحة والسفن في مضيق هرمز.وفي السياق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، عودة حاملة الطائرات النووية «شارل ديغول» إلى فرنسا، بعد أشهر من انتشارها في منطقة الشرق الأوسط على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.وكانت باريس ولندن قد أعلنتا، في منتصف نيسان الماضي، عزمهما قيادة مهمة دفاعية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، على أن تنطلق بعد انتهاء الأعمال القتالية. ويأتي إعلان عودة «شارل ديغول» في وقت تواصل فيه فرنسا مشاوراتها مع سلطنة عُمان لتنفيذ «عمليات مشتركة لإزالة الألغام» في المضيق.