ورقة 100 دولار تحمل توقيعه!
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04 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه صورة لورقة نقدية من فئة المئة دولار وتحمل توقيعه.
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