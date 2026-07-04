ترامب في الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة: هناك "هجوم على هويتنا"
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04 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة ألقاها على جبل راشمور عشية الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية بلده من "المتعصبين والمتطرفين" داخله، وفق وكالة "فرانس برس".
وأثنى ترامب في كلمة ألقاها عند قاعدة النصب التذكاري الشهير الذي يضم منحوتات ضخمة لرؤوس أربعة من أسلافه على ما اصطُلِح على تسميته "الحلم الأميركي"، مشيدا برؤسائها السابقين.
لكنه أضاف "بينما نقترب من هذه الذكرى العظيمة، نرى هويتنا الأميركية تتعرض لهجوم متجدّد".
وتابع: "بعد جيل من خوضنا الحرب الباردة والانتصار فيها على خطر الشيوعية، هناك الآن عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".
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