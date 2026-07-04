في رد غير مباشر على تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون في مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية في إيران، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن "البعض يحاول إسقاط ما تعاني منه بلادهم على إيران".وقال قاليباف في منشور على حسابه في إكس مساء أمس الجمعة:" تخيّل أن يكون لدى بلدك أكثر من أربعين مليون مواطن يعتمدون على قسائم المساعدات الغذائية، ثم تصف دولة أخرى بأنها جائعة.. هذا ليس تصريحاً بقدر ما هو إسقاط لما تعانون منه أنتم.""احتفظوا بنصائحكم"كما أردف كاتباً:" احتفظوا بنصائحكم بشأن برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)... أصولنا لنا، وقراراتنا لنا. واهتموا أنتم بمعدلات سوء التغذية لديكم."وكان ترامب اعتبر في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" أن الضغوط الممارسة على إيران تسببت في انهيار اقتصادي حاد، مشيراً إلى أن معدل التضخم هناك قفز بشكل مرعب من 5% إلى 300%.