Tayyar Article
قاليباف ردًا على ترامب: تخيّل أن لديك نحو 40 مليونًا من مواطنيك يعتمدون على قسائم الغذاء ثم تصف دولة أخرى بأنها تعاني الجوع
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03 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
23 :48
مقتل 3 أشخاص في قصف روسي عنيف استهدف مدينة سومي شمالي أوكرانيا
-
23 :34
فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الأسبوع الماضي إلى 2645 ضحية
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"تسنيم": واشنطن مارست ضغوطًا وهددت دولًا لثنيها عن المشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي
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23 :01
نهاية الوقت الاصلي لمباراة مصر واستراليا
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22 :57
مصدر لرويترز: الفيفا يجري مناقشات بشأن تقديم موعد انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم يوم الأحد بسبب مخاطر توقفها جراء الأحوال الجوية
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22 :55
"الحدث": أنباء أولية عن 3 مصابين واحتمال سقوط قتيل بإطلاق نار داخل مركز فيرلاين التجاري بولاية ميشيغان والتحقيقات مستمرة
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