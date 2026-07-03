استمرار تقاطر الوفود الى مصلّى طهران عشية بدء تشييع خامنئي
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03 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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استمر تقاطر الوفود مساء اليوم، إلى مداخل مصلّى طهران الكبير حيث ستبدأ غدا السبت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وذلك قبل نحو عشر ساعات من فتحه أمام العامة، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
وسيبقى جثمان خامنئي، مسجى حتى الإثنين في المصلّى الذي يفتح أبوابه السبت عند الساعة 06,00 (02,30 ت غ). واتّخذت السلطات ترتيبات أمنية مشدّدة في الموقع وتم إغلاق الشوارع المحيطة به.
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