Tayyar Article
مكتب نتنياهو: اتصال هاتفي مع ترامب واتفاق على عقد اجتماع في واشنطن قريبا
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03 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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بلديات وفعاليات القرى المسيحية الحدودية ترد على مزاعم طلب الجنسية الإسرائيلية تتمة
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Just in
-
21 :26
جميل السيد عبر "اكس": رئيس الحكومة قدّم تبريرات تخالف نص البند 13 من اتفاق الإطار بشأن وقف الشكاوى الدولية ضد إسرائيل
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21 :20
رئيس الجمهورية هنأ هاتفيا الأمين العام لجامعة الدول العربية بتسلمه مهامه الجديدة تتمة
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انطلاق مباراة أستراليا ومصر ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026
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21 :03
بلديات وفعاليات القرى المسيحية الحدودية ترد على مزاعم طلب الجنسية الإسرائيلية تتمة
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رئيس الجمهورية هنأ هاتفيا الأمين العام لجامعة الدول العربية بتسلمه مهامه الجديدة
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بلديات وفعاليات القرى المسيحية الحدودية ترد على مزاعم طلب الجنسية الإسرائيلية
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