نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن وجود خطة إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال المفاوضات التي سبقت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن واشنطن وجّهت، عبر وسطاء إقليميين، تحذيرات غير مباشرة إلى عراقجي وقاليباف من احتمال تعرضهما لمحاولة اغتيال إسرائيلية، وسط مخاوف من أن يؤدي استهدافهما إلى إفشال المفاوضات وإعادة إشعال المواجهة العسكرية.ووفقًا للتقرير، اعتبر بعض المسؤولين الأميركيين أن الرجلين كانا ضمن أهداف محتملة خلال الأسابيع التي أعقبت وقف إطلاق النار، قبل أن تتراجع هذه المخاوف مع انخراطهما في المفاوضات، إذ رأت واشنطن أن اغتيالهما سيقوض أي فرصة للتوصل إلى تفاهمات.وأضافت الصحيفة أن مسؤولًا باكستانيًا أبلغ وكالة "رويترز" سابقًا بأن إسلام آباد طلبت من واشنطن التدخل لمنع استهداف عراقجي وقاليباف، معتبرة أن غيابهما سيقضي على أي قناة تفاوض بين الطرفين.كما زعمت "نيويورك تايمز" أن قاليباف نجا من محاولتي اغتيال خلال الحرب، وأن طائرته هبطت اضطراريًا في مدينة مشهد بعد تلقي السلطات الإيرانية معلومات استخبارية عن تهديد إسرائيلي محتمل أثناء عودته من باكستان، قبل أن يكمل طريقه إلى طهران برًا.في المقابل، نفى مكتب نتنياهو هذه الرواية، مؤكدًا أن ما ورد في تقرير الصحيفة لا أساس له من الصحة.