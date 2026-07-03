Tayyar Article
وفد رسمي من سلطنة عُمان برئاسة رئيس مجلس الدولة يشارك في مراسم وداع وتشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي في طهران
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03 July 2026
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19 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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17 :34
الدفاع المدني – مركز صور شارك في حملة لتنظيف قاع البحر (بالصور) تتمة
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17 :10
غيابه عن جنازة والده يشعل التكهنات...أين مجتبى خامنئي؟ تتمة
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المتحدثة باسم "اليونيفيل" لـ "سكاي نيوز عربية": هناك تراجع في مستوى العنف جنوبي لبنان لكننا نرصد انتهاكات
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16 :02
وزارة الصحة السورية: مقتل 10 وإصابة 21 آخرين في حصيلة نهائية لتفجير المقهى في دمشق
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الدفاع المدني – مركز صور شارك في حملة لتنظيف قاع البحر (بالصور)
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