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Tayyar Article

وفد رسمي من سلطنة عُمان برئاسة رئيس مجلس الدولة يشارك في مراسم وداع وتشييع جثمان قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي في طهران

  • 03 July 2026
  • 19 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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