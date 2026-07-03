أثار غياب مجتبى خامنئي عن مراسم وداع وتشييع ودفن والده، المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، تساؤلات واسعة على مواقع التواصل، وسط تكهنات بشأن الأسباب التي حالت دون ظهوره في المراسم.وبحسب رصد نشره موقع "إيران إنترنشيونال"، ربط عدد من المستخدمين غياب مجتبى بأسباب أمنية، معتبرين أن ظهوره العلني قد يشكل خطرًا عليه في ظل الظروف المحيطة بالمراسم.وكتب أحد المستخدمين أن مجتبى "لا يستطيع حضور صلاة الجنازة على والده بسبب التهديدات الأمنية"، فيما رجّح آخرون أن يكون الغياب مرتبطًا إما بوضع صحي غير واضح، أو باعتبارات أمنية حالت دون مشاركته.كما تساءل مستخدمون عن عدم صدور أي ظهور أو رسالة علنية له خلال مراسم التشييع، معتبرين أن غيابه الكامل، من دون صورة أو تسجيل أو بيان، زاد من حجم التكهنات حول مكان وجوده ووضعه.ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن أسباب غياب مجتبى خامنئي عن المراسم، فيما بقيت التعليقات المتداولة في إطار التحليلات والتكهنات غير المؤكدة.ويُعد مجتبى خامنئي من أبرز الشخصيات المؤثرة داخل الدائرة الضيقة للمرشد الإيراني السابق، وغالبًا ما ارتبط اسمه بملفات داخلية حساسة في إيران، ما جعل غيابه عن مراسم وداع والده محط اهتمام واسع ومادة للنقاش السياسي والإعلامي.