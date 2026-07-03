زلزال بشدة 6.2 يضرب هذا البلد!
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03 July 2026
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28 mins ago
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source: tayyar.org
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أفادت وكالة "رويترز" أن زلزال بشدة 6.2 ضرب جزيرة هالماهيرا أكبر جزيرة في أرخبيل الملوك في إندونيسيا.
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