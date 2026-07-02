Tayyar Article
مسؤول اميركي لـ"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر يحولان إيصال رسالة إلى الإيرانيين بأن فرض رسوم على استخدام الطرق قد يُفشل الاتفاق مع واشنطن
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02 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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20 :09
كاتس: تم تدمير 83% من أنفاق حماس في الجزء الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة
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19 :52
القناة 15 الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد تشخيص خاطئ
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم ويارؤون في الجليل الأعلى
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19 :50
كرامي مرحباً بالشيباني:
- هذه الصفحة الجديدة التي فُتحت بين لبنان وسوريا تؤسّس لعلاقة اخوية مبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين
- نتمنى كل الخير والوحدة والامن لسوريا في عهد الرئيس الشرع وهذا الخير سينعكس باذن الله على لبنان وخصوصا على الشمال
- نتمنى ان نرى جميع الاخوة العرب في طرابلس بين اهلهم وناسهم
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19 :48
بري: "العوض بسلامتك"! تتمة
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19 :38
غارة ثانية استهدفت محيط "مستشفى غندور" - النبطية الفوقا في اقل من نصف ساعة
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-
Just in
-
20 :09
كاتس: تم تدمير 83% من أنفاق حماس في الجزء الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة
-
19 :52
القناة 15 الإسرائيلية: صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بعد تشخيص خاطئ
-
19 :51
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في أفيفيم ويارؤون في الجليل الأعلى
-
19 :50
كرامي مرحباً بالشيباني:
- هذه الصفحة الجديدة التي فُتحت بين لبنان وسوريا تؤسّس لعلاقة اخوية مبنية على الاحترام المتبادل بين البلدين
- نتمنى كل الخير والوحدة والامن لسوريا في عهد الرئيس الشرع وهذا الخير سينعكس باذن الله على لبنان وخصوصا على الشمال
- نتمنى ان نرى جميع الاخوة العرب في طرابلس بين اهلهم وناسهم
-
19 :48
بري: "العوض بسلامتك"! تتمة
-
19 :38
غارة ثانية استهدفت محيط "مستشفى غندور" - النبطية الفوقا في اقل من نصف ساعة
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