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Tayyar Article

مسؤول اميركي لـ"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر يحولان إيصال رسالة إلى الإيرانيين بأن فرض رسوم على استخدام الطرق قد يُفشل الاتفاق مع واشنطن

  • 02 July 2026
  • 1 hr ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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