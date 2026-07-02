Tayyar Article
وزارة الصحة السورية: ارتفاع ضحايا الانفجار في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا
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02 July 2026
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26 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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18 :38
وزيرة التربية بعد جلسة مجلس الوزراء: سيتم إجراء امتحانات رسميّة في التعليم المهني لمرحلتي الامتياز الفني والإجازة الفنيّة بالإضافة لاختصاص التمريض في مرحلة ال bt3
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18 :28
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: سلام قال إنّ المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل عليها لا سيما الوصول إلى جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
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شو الوضع؟ زيارة الشيباني برسائل متنوعة وتكريس الصفحة الجديدة مع الثنائي الشيعي... وبعبدا تواصل حشد التأييد للإتفاق - الإطار تتمة
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18 :09
مراسل الـOTV : وزير الصحة لدى مغادرته الجلسة رأى أن البديل عن الإتفاق هو الجرأة في الموقف والإستفادة من المفاوضات الإيرانية الأميركية وليس الإنبطاح
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17 :14
معلومات للـ NBN: وزراء الثنائي اعترضوا على الاتفاق وعلى التفاوض المباشر
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Just in
-
18 :38
وزيرة التربية بعد جلسة مجلس الوزراء: سيتم إجراء امتحانات رسميّة في التعليم المهني لمرحلتي الامتياز الفني والإجازة الفنيّة بالإضافة لاختصاص التمريض في مرحلة ال bt3
-
18 :28
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: سلام قال إنّ المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل عليها لا سيما الوصول إلى جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
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18 :21
الجيش الإسرائيلي: لواء غفعاتي ينهي مهامه القتالية في جنوب لبنان
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18 :17
شو الوضع؟ زيارة الشيباني برسائل متنوعة وتكريس الصفحة الجديدة مع الثنائي الشيعي... وبعبدا تواصل حشد التأييد للإتفاق - الإطار تتمة
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18 :09
مراسل الـOTV : وزير الصحة لدى مغادرته الجلسة رأى أن البديل عن الإتفاق هو الجرأة في الموقف والإستفادة من المفاوضات الإيرانية الأميركية وليس الإنبطاح
-
17 :14
معلومات للـ NBN: وزراء الثنائي اعترضوا على الاتفاق وعلى التفاوض المباشر
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