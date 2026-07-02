دفع السفير الأميركي مايك هاكابي دولارا واحدا فقط نظير استئجار أرض فلسطينية في القدس 99 عاما لإنشاء مقر دائم للسفارة الأميركية.وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السفير الأميركي في إسرائيل دفع دولارا واحدا مقابل استئجار أرض في مدينة القدس لمدة 99 عاما لإقامة مبنى سفارة الولايات المتحدة.ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية خصصت بموجبها قطعة أرض لبناء المجمع الدائم للسفارة الأميركية في القدس.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن وزير الخارجية جدعون ساعر وسفير الولايات المتحدة مايك هاكابي وقعا الاتفاقية.وأضافت أن الاتفاقية تمثل "بداية انتقال السفارة الأميركية من مقرها الحالي إلى مقرها الدائم الجديد في القدس"، معتبرة أنها تأتي استكمالا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.وأوضح ساعر خلال مراسم التوقيع أن قرار الرئيس ترامب التاريخي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس كان بمثابة عدالة تاريخية، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية ترسّخ هذه الخطوة بقوة أكبر للأجيال القادمة.