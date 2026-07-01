ألمانيا تريد إبرام اتفاقيات لإنتاج أسلحة أميركية على أراضيها
-
01 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنّ ألمانيا ترغب في أن تنتج على أراضيها المزيد من الأسلحة الأميركية التي يحتاجها جيشها، في وقت تسعى إلى تطوير التعاون العسكري الصناعي الألماني الأميركي.
وقال بيستوريوس للصحافيين إلى جانب المستشار الألماني فريديريش ميرتس والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الذي كان ضيفا في اجتماع مجلس الوزراء في برلين: "نعرف أنّ القدرات الإنتاجية الأميركية محدودة وأن من الضروري زيادتها".
وأضاف: "لهذا السبب نحن مهتمون بتصنيع أنظمة معيّنة، أو مكوّنات أنظمة، هنا في ألمانيا".
-
Just in
-
19 :34
مصادر مطّلعة لـmtv: لا صحة لما يُتداول عن وقف التصدير من لبنان إلى السعودية فالتصدير مستمر فيما تتواصل الإجراءات والتنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات لتحديث آليات التفتيش وتشديد الرقابة
-
19 :31
العربية: إيران التزمت خلال محادثات الدوحة بضمان المرور الآمن للسفن شرط التنسيق
-
19 :23
فانس: نرى زخما كبيرا لدى أشخاص بالنظام الإيراني يسعون لفتح صفحة جديدة ولذا سنمنح المفاوضات فرصة أكبر
-
19 :20
فانس: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد وسنمنحها الفرصة للنجاح
-
18 :55
التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تصادم بين ٣ مركبات وانقلاب احداها تحت جسر الفيات وحركة المرور كثيفة في الاتجاهين
-
18 :41
نقابة أصحاب المطاعم في بيروت وجبل لبنان: القطاع السياحي لا يمكن أن يحقق الاستقرار في ظل اتفاقات تمنح الاحتلال مكاسب سياسية
-
-
Other stories
-
-
-
عملية بحث جارية عن زوج وزيرة!
-
تقدّم في محادثات أميركا وإيران؟!
-
روسيا تحذر أوروبا من شرارة قد تغير كل شيء
-
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة..
-
المونديال والسوبر بول.. وثائق تكشف هدايا رياضية ثمينة لترامب
-
المحكمة العليا الأميركية رفضت طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة
-
معادلة هرمز.. تحذير من "البند المفخخ" في اتفاق واشنطن وطهران
-
"الخطوة التالية".. واشنطن تكشف ما بعد اتفاق لبنان وإسرائيل
-
انفجار يهز قلب موناكو.. والسلطات تطلق مطاردة واسعة
-
حكومة السلام ... حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض
-
منظمات غير حكومية إسبانية تحث المهاجرين غير المسجلين على تقنين أوضاعهم
-
ما سبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب موجة الحر في أوروبا؟
-
مقتل 11 شخصا بتحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
-
مقتل شخص بإطلاق نار في منطقة لمشجعي كأس العالم بكاليفورنيا
-
نيجيريا: قتلى بمواجهات مسلحة داخلية بين فصائل «داعش»
-
عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يقترب من 1500 مع استمرار جهود الإنقاذ
-
انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا.. وترامب ينشر الفيديو
-
بينها 1450 قتيلا.. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا بالأرقام
-
مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية: لا صحة لتعليق محادثات إيران
-
بعد ضربات جوية أوكرانية...بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا
-
-
Just in
-
19 :34
مصادر مطّلعة لـmtv: لا صحة لما يُتداول عن وقف التصدير من لبنان إلى السعودية فالتصدير مستمر فيما تتواصل الإجراءات والتنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات لتحديث آليات التفتيش وتشديد الرقابة
-
19 :31
العربية: إيران التزمت خلال محادثات الدوحة بضمان المرور الآمن للسفن شرط التنسيق
-
19 :23
فانس: نرى زخما كبيرا لدى أشخاص بالنظام الإيراني يسعون لفتح صفحة جديدة ولذا سنمنح المفاوضات فرصة أكبر
-
19 :20
فانس: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد وسنمنحها الفرصة للنجاح
-
18 :55
التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تصادم بين ٣ مركبات وانقلاب احداها تحت جسر الفيات وحركة المرور كثيفة في الاتجاهين
-
18 :41
نقابة أصحاب المطاعم في بيروت وجبل لبنان: القطاع السياحي لا يمكن أن يحقق الاستقرار في ظل اتفاقات تمنح الاحتلال مكاسب سياسية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالفيديو - كلمة الرئيس جوزاف عون أمام وفد نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس
-
-
01 July 2026
-
دعوة لمحاسبة إسرائيل على اغتيال 28 صحافياً لبنانياً
-
-
-
01 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - مصدر أوروبي يوضح موقف "الإتحاد" من اتفاق واشنطن
-
-
-
01 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - بعد زيارة كوبر.. ثلاث تعديلات عملية على إتفاق واشنطن
-
-
-
01 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - ثلاثة وزراء من خارج "الثنائي" يعارضون اتفاق واشنطن!
-
-
-
01 July 2026
-
بالصورة - فنانة شهيرة جداً في قائمة الشرع لمجلس الشعب.. من هي؟
-
-
01 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - نائب يُحذّر من أحداث خطيرة
-
-
-
01 July 2026
-
بالفيديو: في لبنان - تخفّى بلباس "المهرّج" ليتحرّش بابنة الـ4 سنوات.. وهذا ما حصل!
-
-
-
01 July 2026
-
أوهم ضحيته بتأمين علاج على نفقة وزارة الصحة... وهذا ما حصل!
-
-
-
01 July 2026
-
عندما يكون القرار اللبناني في مرمى النار يصبح الجيش هدفًا - رندا شمعون
-
-
-
01 July 2026