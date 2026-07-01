روسيا تحذر أوروبا من شرارة قد تغير كل شيء
-
01 July 2026
-
43 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
صرح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، الأربعاء، بأن الدول الأوروبية "لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي للتصعيد في العلاقات مع روسيا".
وقال بوليانسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "يبدو لي أنهم في أوروبا لا يفهمون أننا نمر الآن في منطقة خطرة للغاية".
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بالضربات التي تُنفذ عبر الأجواء الجوية لدول البلطيق، ونشر منشآت لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي الروسية، فضلًا عن إجراءات أخرى باتت تندرج بالفعل في "المنطقة الرمادية"، حيث يمكن للعسكريين تفسير مجريات الأحداث بطرق متباينة، بحسب سبوتنيك.
واختتم بوليانسكي حديثه قائلًا: "قد تقع حادثة واحدة فقط، لتطلق العنان لعجلة تصعيد كاملة يصعب إيقافها لاحقًا، على الرغم من عدم وجود من يراهن على هذا السيناريو في المرحلة الحالية، إن جاز التعبير. وهنا تكمن الخطورة الرئيسية".
والأسبوع الماضي، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن الغرب يستعد لمواجهة مع موسكو بحلول عام 2030.
-
Just in
-
10 :32
"القناة 12" الإسرائيلية: إطلاق النار على شخص في اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي
-
10 :21
"الله معك يا ابني"... انهيار فنانة شهيرة في وداع نجلها (شاهد الفيديو) تتمة
-
10 :17
تعرَّض لأحد العسكريين في مرجعيون.... وهذا ما حصل! تتمة
-
10 :12
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقّع على عقوبات على 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله" تتجاوز قيمتها 6.6 مليون دولار
-
10 :11
بيانٌ هامّ من الأمن العامّ... ماذا جاء فيه؟ تتمة
-
10 :07
التّحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتّى نفق سليم سلام
-
-
Other stories
-
-
-
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة..
-
المونديال والسوبر بول.. وثائق تكشف هدايا رياضية ثمينة لترامب
-
المحكمة العليا الأميركية رفضت طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة
-
معادلة هرمز.. تحذير من "البند المفخخ" في اتفاق واشنطن وطهران
-
"الخطوة التالية".. واشنطن تكشف ما بعد اتفاق لبنان وإسرائيل
-
انفجار يهز قلب موناكو.. والسلطات تطلق مطاردة واسعة
-
حكومة السلام ... حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض
-
منظمات غير حكومية إسبانية تحث المهاجرين غير المسجلين على تقنين أوضاعهم
-
ما سبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب موجة الحر في أوروبا؟
-
مقتل 11 شخصا بتحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
-
مقتل شخص بإطلاق نار في منطقة لمشجعي كأس العالم بكاليفورنيا
-
نيجيريا: قتلى بمواجهات مسلحة داخلية بين فصائل «داعش»
-
عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يقترب من 1500 مع استمرار جهود الإنقاذ
-
انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا.. وترامب ينشر الفيديو
-
بينها 1450 قتيلا.. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا بالأرقام
-
مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية: لا صحة لتعليق محادثات إيران
-
بعد ضربات جوية أوكرانية...بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا
-
أوروبا تحت وطأة الحرّ... أرقام قياسيّة ووفيات واضطرابات!
-
تحذير شديد اللهجة من ترامب لطهران!
-
مسؤول أميركي: إيران أطلقت صواريخ ومسيرات على البحرين والكويت
-
-
Just in
-
10 :32
"القناة 12" الإسرائيلية: إطلاق النار على شخص في اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي
-
10 :21
"الله معك يا ابني"... انهيار فنانة شهيرة في وداع نجلها (شاهد الفيديو) تتمة
-
10 :17
تعرَّض لأحد العسكريين في مرجعيون.... وهذا ما حصل! تتمة
-
10 :12
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقّع على عقوبات على 37 محفظة رقمية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتمويل "حزب الله" تتجاوز قيمتها 6.6 مليون دولار
-
10 :11
بيانٌ هامّ من الأمن العامّ... ماذا جاء فيه؟ تتمة
-
10 :07
التّحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتّى نفق سليم سلام
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"الله معك يا ابني"... انهيار فنانة شهيرة في وداع نجلها (شاهد الفيديو)
-
-
01 July 2026
-
تعرَّض لأحد العسكريين في مرجعيون.... وهذا ما حصل!
-
-
-
01 July 2026
-
بيانٌ هامّ من الأمن العامّ... ماذا جاء فيه؟
-
-
-
01 July 2026
-
خطوة جديدة على الحدود الجنوبية.. الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور!
-
-
-
01 July 2026
-
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة..
-
-
-
01 July 2026
-
اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل: قراءة قانونية في السيادة والدستور وإدارة التفاوض
-
-
-
01 July 2026
-
الدمار يمنع عودة النازحين .. لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات
-
-
-
01 July 2026
-
ترامب يتعهّد لعون..!
-
-
-
01 July 2026
-
هيكل يخوض أخطر معاركه
-
-
-
01 July 2026
-
«اتفاق الإطار» يخضع للتفاوض... ورهان على تفهّم واشنطن الملاحظات اللبنانية
-
-
-
01 July 2026