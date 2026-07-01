أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال مقاتلتين باتجاه طائرة مدنية فوق البحر المتوسط، الثلاثاء، بينما أكد مسؤولون أوروبيون أن الطيار أرسل بالخطأ رمزا يشير إلى تعرض الطائرة للاختطافوقالت شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" إن الرحلة التي كانت تشغلها شركة "إلكترا إيرويز" البلغارية كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب، عندما "أبلغ الطاقم عن حالة طارئة".وقال المتحدث باسم الشركة كشريشتوف موتشولسكي: "ألغي هذا البلاغ خلال الاتصالات اللاحقة مع مراقبة الحركة الجوية".كما قالت وزارة الدفاع البلغارية إن مقاتلة بلغارية من طراز "ميغ 29" أقلعت لاعتراض طائرة "إيرباص إيه 320" ومرافقتها أثناء عبورها المجال الجوي البلغاري، بعدما بثت رمزا يشير إلى احتمال وجود "تدخل غير قانوني" على متنها، في إشارة إلى محاولة الاختطاف التي ثبت عدم صحتها، قبل أن يتم تحويل مسارها.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إرسال مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي باتجاه طائرة مدنية فوق البحر المتوسط، عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بالطائرة".وأضاف أن الحادث انتهى وأعيد الاتصال بالطائرة، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي قلق من حادث أمني".