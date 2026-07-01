كشفت الإفصاحات الفيدرالية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى عشرات التذاكر من مالكي الفرق وحلفائهم لحضور أحداث رياضية كبرى.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن ترامب حصل على عشرات التذاكر لحضور أحداث رياضية يصعب حضورها عادةً، مثل نهائي كأس العالم، ومباراة السوبر بول، وكأس رايدر، وذلك وفقاً لنموذج إفصاح مالي اتحادي جديد صدر الثلاثاء.وجاءت هدايا عام 2025 من أصدقاء ترامب ذوي النفوذ وحلفائه السياسيين، بمن فيهم دانا وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي (UFC)، بالإضافة إلى شركات مثل رولكس، الراعي الرسمي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس.كما تبرع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومالكو فرق دوري كرة القدم الأميركية (NFL) ورابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA) بتذاكر البطولة.وأصبح ترامب أول رئيس أميركي في منصبه يحضر مباراة السوبر بول شخصياً عندما سافر إلى نيو أورليانز العام الماضي، حيث قُدّرت قيمة مقاعده العشرة في مباراة السوبر بول (LIX) بمبلغ 50 ألف دولار أميركي وفقاً للوثائق المقدمة.وحصل ترامب على 10 تذاكر لحضور نهائي كأس العالم للأندية بقيمة 15 ألف دولار، وفقًا للوثائق التي أشارت إلى رئيس فيفا جياني إنفانتينو كمصدر لها، كما حضر ترامب المباراة وقدّم كأس البطولة لنادي تشلسي، فيما لم يصدر عن فيفا أي تعليق فوري.وتُشكّل هذه الهدايا، التي تتجاوز قيمتها الإسمية 120 ألف دولار، هامشاً في بيان مالي مطوّل يمتد لأكثر من 900 صفحة.ويُظهر البيان أن ترامب قد حصل على مكاسب غير متوقعة من استثماراته في العملات الرقمية، بالإضافة إلى تسويات قانونية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان: "لا يتصرف الرئيس ترامب إلا بما يخدم مصالح الشعب الأميركي. ولا توجد أي تضاربات في المصالح".واعتاد ترامب الظهور في الأحداث الرياضية الكبرى، وكان آخرها مباراة نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك.كما حضر لاعب الغولف المتحمس بطولة كأس رايدر 2025 لمشاهدة الفريق الأميركي وهو يتنافس مع منافسيه الأوروبيين في لونغ آيلاند بنيويورك.