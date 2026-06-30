قاليباف:

- هناك التزام أميركي وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على ⁧‫لبنان‬⁩ وضمان سيادته

- سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين أميركا وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان ونتابع ذلك بجدية

- لن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ بنود من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة