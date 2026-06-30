Tayyar Article
رويترز: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1943 قتيلا
-
30 June 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
22 :18
محمود قماطي لبرنامج "بدبلوماسية" - otv:
- لم ولن نعترف بهذا التفاوض ولا حتى بمندرجاته ولا بمخرجاته ولا بنتائجه
- منذ البداية قلنا أن هذا التفاوض مرفوض قبل الوصول إلى أي نتيجة والمكتوب يقرأ من عنوانه
-
22 :14
نتنياهو: حزب الله بنى ما يشبه "البنتاغون" تحت الأرض وأمامنا المزيد من اتفاقيات السلام
-
22 :03
إعلام إسرائيلي: اعتقال مواطنً أميركي قبل أسابيع بشبهة التجسس لصالح إيران بما شمل تصوير مناطق حساسة مقابل المال
-
22 :02
⚽ تأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 لكأس العالم 2026 بفوزه على ساحل العاج 2-1 في دور الـ32
-
21 :57
قاليباف:
- هناك التزام أميركي وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته
- سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين أميركا وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان ونتابع ذلك بجدية
- لن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ بنود من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
-
21 :22
خاص - لن نستخدم الشارع.. مصادر الثنائي تكشُف عن مخططٍ للفتنة تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
المحكمة العليا الأميركية رفضت طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة
-
معادلة هرمز.. تحذير من "البند المفخخ" في اتفاق واشنطن وطهران
-
"الخطوة التالية".. واشنطن تكشف ما بعد اتفاق لبنان وإسرائيل
-
انفجار يهز قلب موناكو.. والسلطات تطلق مطاردة واسعة
-
حكومة السلام ... حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض
-
منظمات غير حكومية إسبانية تحث المهاجرين غير المسجلين على تقنين أوضاعهم
-
ما سبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب موجة الحر في أوروبا؟
-
مقتل 11 شخصا بتحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
-
مقتل شخص بإطلاق نار في منطقة لمشجعي كأس العالم بكاليفورنيا
-
نيجيريا: قتلى بمواجهات مسلحة داخلية بين فصائل «داعش»
-
عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يقترب من 1500 مع استمرار جهود الإنقاذ
-
انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا.. وترامب ينشر الفيديو
-
بينها 1450 قتيلا.. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا بالأرقام
-
مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية: لا صحة لتعليق محادثات إيران
-
بعد ضربات جوية أوكرانية...بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا
-
أوروبا تحت وطأة الحرّ... أرقام قياسيّة ووفيات واضطرابات!
-
تحذير شديد اللهجة من ترامب لطهران!
-
مسؤول أميركي: إيران أطلقت صواريخ ومسيرات على البحرين والكويت
-
تبادل الضربات يهدد «تفاهم» واشنطن وطهران
-
رئيس الفيفا يظهر في مباراتين مختلفتين في الوقت نفسه!
-
-
Just in
-
22 :18
محمود قماطي لبرنامج "بدبلوماسية" - otv:
- لم ولن نعترف بهذا التفاوض ولا حتى بمندرجاته ولا بمخرجاته ولا بنتائجه
- منذ البداية قلنا أن هذا التفاوض مرفوض قبل الوصول إلى أي نتيجة والمكتوب يقرأ من عنوانه
-
22 :14
نتنياهو: حزب الله بنى ما يشبه "البنتاغون" تحت الأرض وأمامنا المزيد من اتفاقيات السلام
-
22 :03
إعلام إسرائيلي: اعتقال مواطنً أميركي قبل أسابيع بشبهة التجسس لصالح إيران بما شمل تصوير مناطق حساسة مقابل المال
-
22 :02
⚽ تأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 لكأس العالم 2026 بفوزه على ساحل العاج 2-1 في دور الـ32
-
21 :57
قاليباف:
- هناك التزام أميركي وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته
- سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين أميركا وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان ونتابع ذلك بجدية
- لن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ بنود من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
-
21 :22
خاص - لن نستخدم الشارع.. مصادر الثنائي تكشُف عن مخططٍ للفتنة تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - لن نستخدم الشارع.. مصادر الثنائي تكشُف عن مخططٍ للفتنة
-
-
-
30 June 2026
-
ماذا قال عون عن ترامب؟
-
-
-
30 June 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - اتصلت بقادة حزبيين وأمنيين.. مرجعية كبيرة: السلم الأهلي خط أحمر
-
-
-
30 June 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرجع كبير يطلب من عيسى أمراً.. ما هو؟
-
-
-
30 June 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - جهات غربية تكشف عن الخطة الإسرائيلية للمرحلة المقبلة
-
-
-
30 June 2026
-
نتنياهو: لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر وما دام حزب الله المسلح موجودا ويهددنا فسنبقى هنا
-
-
-
30 June 2026
-
شو الوضع؟ الغطاء السياسي لقائد الجيش يتوسع... الإتفاق قيد المراوحة و"لبنان القوي" يسائل الحكومة عن انسجامه مع الدستور!
-
-
-
30 June 2026
-
المحكمة العليا الأميركية رفضت طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة
-
-
-
30 June 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر إيرانية: ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني يبقى أولوية لدى طهران
-
-
-
30 June 2026
-
باسيل بحث مع سفير إسبانيا سبل تثبيت وقف النار والدفع لانسحاب كامل
-
-
-
30 June 2026