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معادلة هرمز.. تحذير من "البند المفخخ" في اتفاق واشنطن وطهران

  • 30 June 2026
  • 32 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: Skynews

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