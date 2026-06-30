معادلة هرمز.. تحذير من "البند المفخخ" في اتفاق واشنطن وطهران
-
30 June 2026
-
32 mins ago
-
-
source: Skynews
-
في خضم المراوحة بين التصعيد العسكري واختبار هشاشة التهدئة، عادت واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض عبر بوابة الدوحة، في مشهد تتشابك به مسارات متعددة ومتزامنة، ويتصاعد الجدل حول مضمون البند الخامس من مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، الذي يكشف عن منعطف استراتيجي بالغ الخطورة في معادلة إدارة مضيق هرمز.
وفي قراءته التحليلية لبرنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، يفكك محلل الشؤون الأميركية والشرق الأوسط بول سالم أبعاد هذه المعادلة المعقدة، كاشفا عن تناقضات جوهرية تتجاذب المفاوضات بين متطلبات الواقع الاستراتيجي وحسابات الشراكات الإقليمية.
في تشريح دقيق لمضمون البند الخامس من مذكرة التفاهم، يحذر سالم من أن هذا البند ينطوي على "تنازلات أميركية بالغة الخطورة لطهران، إذ يرسخ دورا محوريا لإيران في إدارة المضيق"، وفق تحليله.
ويوضح أن البند يقر أن طهران هي التي ستتولى فتح مضيق هرمز والإشراف على إزالة العوائق، فضلا عن التفاوض مع سلطنة عُمان على صيغة مستقبل إدارة الممر الملاحي الحيوي.
غير أن البند ذاته يقيد هذا الدور بالالتزام بأحكام القانون الدولي المعترف به، وهو ما يجعله، وفق توصيف سالم، "بندا معقدا ومفخخا، يفتح الباب أمام تفسيرات متضاربة وصراع محتدم حول آليات تطبيقه".
ويلفت المحلل إلى أن ما يجري على أرض الواقع ليس صراعا وجوديا يهدد مسيرة التفاوض بأسرها، مستندا إلى منطق المصالح الاستراتيجية المتقاطعة، فـ"فتح المضيق يصب في مصلحة جميع الأطراف، أميركا وإيران ودول الخليج على حد سواء".
إلا أن جوهر التنازع لا يزال قائما حول طبيعة الدور الإيراني في هذا الانفتاح، وحجم العائدات المالية والتعريفات التي قد تؤمنها طهران عبر هذه الصيغة، أو تتقاسمها مع سلطنة عُمان والأطراف الإقليمية المعنية الأخرى.
ضبابية أميركية وانقسام داخلي
يكشف سالم عن اختلاف كبير داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ملف المفاوضات مع إيران، مصنفا هذا التباين بوصفه مصدرا للضبابية في الموقف الأميركي.
فنائب الرئيس جاي دي فانس، وفق المحلل، يريد إنهاء هذه الحرب والتفرغ للداخل الأميركي، ولا يعلق أهمية كبرى على المواضيع الإقليمية أو الاستراتيجية في الإقليم، بينما يمثل وزير الخارجية ماركو روبيو تيارا مغايرا تماما، فهو من الصقور التقليديين الجمهوريين، وله نظرة استراتيجية للأمور تختلف عن فانس.
في المقابل، يشير سالم إلى أن "ترامب نفسه يبقى على مواقف متقلبة ومتغيرة، ويعتبر هذا عنصر قوة بالنسبة له، وهو مرن ويرتجل المواقف، وقد سبق أن صرح بأنه مستعد للحديث في موضوع التعريفي وغيره".
ورغم هذه الضبابية في الموقف الأميركي، يختصر المحلل المشهد بالقول إن المفاوضات برأيه مستمرة، ويعتقد أنها ستخلص إلى نتيجة إجمالا إيجابية.
تفاوض تحت النار
لا يغفل سالم الديناميكيات الداخلية المعقدة التي تلقي بظلالها على مواقف طهران وتصريحاتها في المحافل الدولية، فالنظام الإيراني يحتاج بإلحاح، وفق تشخيص المحلل، إلى وضع حد لتداعيات الحرب وضرباتها القاسية، وإلى فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة رفعا للحصار وعودة إلى مسار الحياة الاقتصادية الطبيعية، لا سيما في ضوء الحاجة الإيرانية الذاتية إلى استعادة العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع دول الخليج.
ويستحضر المحلل سابقة كاشفة في هذا السياق، إذ واصل الإيرانيون مسار التفاوض حتى في خضم الضربات على لبنان واحتلال جنوبه، مكتفين برسم خط أحمر محدود يقتصر على حماية بيروت من القصف المباشر.
إلا أن المشهد الداخلي الإيراني يختلف جوهريا عن نظيره الأميركي في شيء بالغ الأهمية، وهو تعدد مراكز القرار وتشعّب التيارات داخل النظام الإيراني، إذ تتباين الرؤى حول التفاوض مع واشنطن ورفع العقوبات، وتتفاوت المصالح والمقاربات بين هذه المجموعات المتنافسة، مما يفسر التناقض في التصريحات الإيرانية التي تستهدف جماهير داخلية مختلفة، أكثر مما تعكس تحولا حقيقيا في موازين الإرادة السياسية.
-
Just in
-
15 :46
تكتلا "التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني":
- نؤكد الدعم لكل مسعى يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، بما يمهّد لعودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، واستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
- نؤكد الدعم الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على المستوى السياسي، ولموقف الجيش اللبناني على المستوى العسكري
-
15 :35
مصادر لسكاي نيوز عربية: لقاءات قائد الجيش اللبناني مع قائد القيادة الوسطى الأميركي بحثت الخطة التي يعتزم الجيش اللبناني تنفيذها ضمن "اتفاق الإطار"
-
15 :20
الخارجية الإيرانية: قناة الاتصال بين إيران وأميركا ليست عسكرية بل سياسية
-
14 :57
الخارجية الإيرانية: موقفنا بشأن لبنان واضح والولايات المتحدة لديها تعهّد صريح بوقف الحرب في كلّ الجبهات
-
14 :35
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين تتمة
-
14 :28
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط لتعقيد الأمور
-
-
Other stories
-
-
-
"الخطوة التالية".. واشنطن تكشف ما بعد اتفاق لبنان وإسرائيل
-
انفجار يهز قلب موناكو.. والسلطات تطلق مطاردة واسعة
-
حكومة السلام ... حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيض
-
منظمات غير حكومية إسبانية تحث المهاجرين غير المسجلين على تقنين أوضاعهم
-
ما سبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب موجة الحر في أوروبا؟
-
مقتل 11 شخصا بتحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا
-
مقتل شخص بإطلاق نار في منطقة لمشجعي كأس العالم بكاليفورنيا
-
نيجيريا: قتلى بمواجهات مسلحة داخلية بين فصائل «داعش»
-
عدد ضحايا زلزالي فنزويلا يقترب من 1500 مع استمرار جهود الإنقاذ
-
انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا.. وترامب ينشر الفيديو
-
بينها 1450 قتيلا.. حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا بالأرقام
-
مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية: لا صحة لتعليق محادثات إيران
-
بعد ضربات جوية أوكرانية...بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا
-
أوروبا تحت وطأة الحرّ... أرقام قياسيّة ووفيات واضطرابات!
-
تحذير شديد اللهجة من ترامب لطهران!
-
مسؤول أميركي: إيران أطلقت صواريخ ومسيرات على البحرين والكويت
-
تبادل الضربات يهدد «تفاهم» واشنطن وطهران
-
رئيس الفيفا يظهر في مباراتين مختلفتين في الوقت نفسه!
-
"القبة الحرارية" تُهدد الملايين!
-
زلزالا فنزويلا: 920 قتيلًا وأكثر من 50 ألف مفقود!
-
-
Just in
-
15 :46
تكتلا "التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني":
- نؤكد الدعم لكل مسعى يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، بما يمهّد لعودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، واستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
- نؤكد الدعم الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على المستوى السياسي، ولموقف الجيش اللبناني على المستوى العسكري
-
15 :35
مصادر لسكاي نيوز عربية: لقاءات قائد الجيش اللبناني مع قائد القيادة الوسطى الأميركي بحثت الخطة التي يعتزم الجيش اللبناني تنفيذها ضمن "اتفاق الإطار"
-
15 :20
الخارجية الإيرانية: قناة الاتصال بين إيران وأميركا ليست عسكرية بل سياسية
-
14 :57
الخارجية الإيرانية: موقفنا بشأن لبنان واضح والولايات المتحدة لديها تعهّد صريح بوقف الحرب في كلّ الجبهات
-
14 :35
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين تتمة
-
14 :28
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط لتعقيد الأمور
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط بعد تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية
-
-
30 June 2026
-
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين
-
-
-
30 June 2026
-
خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز!
-
-
-
30 June 2026
-
خلال عملية توغل... استنفارٌ إسرائيليّ وهاتف جندي مفقود!
-
-
30 June 2026
-
"وصلت للموت".. مُراسلة "الجديد" مُصابة بمرض نادر وخطير!
-
-
30 June 2026
-
بيانٌ لـ"الماليّة"... ماذا جاء فيه؟
-
-
-
30 June 2026
-
باسيل بعد لقائه بري: متوافقون على رفض الفتنة وحماية لبنان وعدم المس بالجيش
-
-
-
30 June 2026
-
انخفاضٌ طفيف بالحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
-
-
-
30 June 2026
-
بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة
-
-
-
30 June 2026
-
انتهى الـ Telethon... لكن حملة "Together We Heal Lebanon" مستمرة
-
-
-
30 June 2026