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Tayyar Article

تشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار الذي وقع في موناكو يبدو ذا طابع إجرامي، وقد يكون عملاً هجومياً. وقد تم تفعيل بروتوكول الطوارئ المعروف بـ "الخطة الحمراء"

  • 29 June 2026
  • 1 hr ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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