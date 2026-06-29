Tayyar Article
الخارجية الأميركية: الوزير روبيو ونظيره الألماني أكدا خلال لقاء بواشنطن الالتزام بضمان حرية الملاحة في هرمز
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29 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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هيئة البث الإسرائيلية: مسؤول بإدارة ترامب التقى القيادي بحماس خليل الحية خلال الفترة الماضية
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23 :03
ترمب: نحقق تقدما جيدا للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني
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