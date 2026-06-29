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Tayyar Article

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا

  • 29 June 2026
  • 29 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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